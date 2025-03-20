Tekirdağ'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Eğitimi Düzenlendi

Tekirdağ'da bitkisel ürünlerde pestisit kalıntısının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen "Hasat Öncesi Pestisit Denetimi" kapsamında üreticilere bilgilendirme eğitimi verildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen pestisit denetimleri, tüketicilerin sağlıklı ve kalıntısız gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla devam ediyor. Bu kapsamda, üzüm ve kiraz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Şarköy ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde üreticilere yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimde, üreticilere yasaklı ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerinin kullanılmaması gerektiği vurgulanırken, hasat öncesi pestisit denetimlerinin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, üreticilerin kayıt defteri bulundurması, yalnızca ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanması ve ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat etmesi gerektiği aktarıldı.

Denetimlerde mevzuata aykırı durumlar tespit edilmesi halinde idari para cezası, hasat geciktirme, imha ve toplatma kararları gibi yaptırımların uygulanacağı hatırlatıldı. Yetkililer, tarladan sofraya güvenli gıda temini için pestisit denetimlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti. - TEKİRDAĞ