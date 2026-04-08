Tekirdağ'da gıda ürünleri mercek altında

Tekirdağ'da güvenilir gıdaya ulaşım için gıda üretim ve satış yerlerinde denetimler devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen, işletme belge ve son kullanma tarihlerini titizlikle kontrol ediyor.

Tekirdağ'da vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyenin yanı sıra, işletme kayıt ve onay belgeleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve muhafaza şartları titizlikle kontrol ediliyor. Mevzuata uymayan işletmeler hakkında ise gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, müdürlüklerine bağlı teknik ekiplerin gıda işletmelerinde tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerini aralıksız devam ettirdiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak, işletme sahiplerini uyardı. Aksoy, Alo 174 Gıda hattı üzerinden vatandaşlardan gelen şikayetlere de kısa sürede müdahale edildiğini söyledi. - TEKİRDAĞ

MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! Dünyaya hayati bir çağrı var
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89

İsrail'in Lübnan'daki katliamında ilk bilanço çok ağır
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz

Ünlü şarkıcı ile ilgili verilen karara savcılık itiraz etti
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Görkem Sevindik'e telefon