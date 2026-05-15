Haberler

Tekirdağ'da dev bayrakla gençlik yürüyüşü

Tekirdağ'da dev bayrakla gençlik yürüyüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bayrak yürüyüşünde gençler ve polisler yaklaşık 100 metrelik dev Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. Yürüyüşe yüzlerce kişi katılırken, sahil dolgu alanında 1919 koreografisi yapıldı.

Tekirdağ'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bayrak yürüyüşünde gençler ve polisler yaklaşık 100 metrelik dev Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde bayrak yürüyüşü düzenlendi. Yelken Kulübü önünden başlayan yürüyüşe çok sayıda genç, polis ekipleri ve vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar marşlar eşliğinde sahil dolgu alanına kadar yürüdü.

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar da korteje alkışlarla destek verdi. Sahil güzergahı boyunca devam eden yürüyüşe çevrede bulunan yüzlerce kişi de eşlik etti.

Sahil dolgu alanında sona eren etkinlikte katılımcılar tarafından 1919 koreografisi yapıldı. Dron ile havadan görüntülenen yürüyüş, kırmızı beyaz görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte bayraklar ve marşlar eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.

Yürüyüşe Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ali Güngör'de katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü

Hantavirüs derken asıl salgın orda başladı! Yüzlerce vaka, onlarca ölü
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı

Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı

Stada geldikleri anda taşlı ve yumurtalı saldırıya uğradılar
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler

4 yıldır bitmeyen işkence! Kapısına gelmeyen kalmadı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı