Tekirdağ'da Gazi Polis Memuru Serdar Çetkin Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli gazi Polis Memuru Serdar Çetkin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Çetkin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve 2016 yılındaki hendek olaylarında Diyarbakır Sur'da yaralanarak gazi olan Polis Memuru Serdar Çetkin, 10 gündür zatürre tedavisi gördüğü hastanede solunum yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Çetkin'in cenazesi, Orta Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenazeye Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı katıldı. - TEKİRDAĞ