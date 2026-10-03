Haberler

Tekirdağ'da Filistinli çocuklar için Valilik önünde resim etkinliği düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Filistinli çocuklar için Valilik önünde resim etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar, Filistinli çocuklar için resim çizdi. Etkinlikte Filistin'de hayatını kaybeden ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkat çekildi; yapılan açıklamada 'Çocuklar ölmesin' denildi.

Tekirdağ'da Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve çocukların yaşadığı zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz!" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar bir araya gelerek Filistinli çocuklar için resimler çizdi. Etkinlikte Filistin'de hayatını kaybeden ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkat çekildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Yusuf Uygun, "İlk önce selamünaleyküm. Kıymetli Filistin sevdalıları, bugün burada Tekirdağ'ın çocukları, Tekirdağ'ın öğrencileri, Tekirdağ'ın anneleri Filistin'de, Gazze'de zulüm gören anne ve çocukların halini anlamak, aynı zamanda orada yaşanan zulmün tekrarlanmaması için, bunu hatırlamak için, düzenli olarak hatırlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Geçen sene de tekrarını yapmıştık. Bu sene de tekrarını yapıyoruz. Filistinli çocuklar için çiziyoruz. Filistinli kıymetli kardeşlerimiz için çiziyoruz. Çocuklar ölmesin" dedi.

Etkinlikte çocukların çizdiği resimler ve vatandaşların katılımı renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Depremde Türkiye'ye yardıma koşan Serkan Eren'e İran'da 10 yıl hapis! Eşi Türkiye'den yardım istedi

Depremde Türkiye'ye koşmuştu! İran'dan 10 yıl hapis cezası çıktı
Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum

Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

Eren resmen delirdi! Yapılan tezahüratları duyunca ağzını bozdu
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...

TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...