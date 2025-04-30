Tekirdağ'da Fabrika Personeline Siber Güvenlik Eğitimi

Tekirdağ'da fabrika personeline bilişim güvenliği ve sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların oluşmadan önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi amacıyla yürütülen SİBERAY programı kapsamında, Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda görevli insan kaynakları ve bilgi teknolojileri uzmanlarına yönelik eğitim düzenledi. Eğitimlerde kurumsal bilgi güvenliği, yasal yükümlülükler, örnek siber saldırı yöntemleri ve sosyal medyanın kişisel kullanımı gibi başlıklarda bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara el broşürleri dağıtılarak farkındalık artırılmaya çalışıldı. - TEKİRDAĞ