Haberler

Tekirdağ'da Dişi Buzağılara Brusella Aşısı Uygulandı

Tekirdağ'da Dişi Buzağılara Brusella Aşısı Uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Marmaraereğlisi'nde 3 ila 6 aylık dişi buzağılara brusella aşısı uygulayarak hayvan sağlığını korumayı ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında, Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde 3 ila 6 aylık dişi buzağılara brusella aşısı uygulandı.

İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından gerçekleştirilen aşılama çalışmasıyla, hayvanlarda bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi ve bölgedeki hayvancılığın sürdürülebilir şekilde gelişmesi hedefleniyor. Veteriner ekipler, aşılama sırasında hayvan sahiplerine brusella hastalığının bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla il genelinde aşılama ve kontrol çalışmalarının planlı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Yetkililer ayrıca, sağlıklı hayvancılığın hem üretici gelirine hem de halk sağlığına doğrudan katkı sağladığını belirterek, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.