Tekirdağ'da Dişi Buzağılara Brusella Aşısı Uygulandı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında, Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde 3 ila 6 aylık dişi buzağılara brusella aşısı uygulandı.

İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından gerçekleştirilen aşılama çalışmasıyla, hayvanlarda bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi ve bölgedeki hayvancılığın sürdürülebilir şekilde gelişmesi hedefleniyor. Veteriner ekipler, aşılama sırasında hayvan sahiplerine brusella hastalığının bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla il genelinde aşılama ve kontrol çalışmalarının planlı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Yetkililer ayrıca, sağlıklı hayvancılığın hem üretici gelirine hem de halk sağlığına doğrudan katkı sağladığını belirterek, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ