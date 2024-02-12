Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Tekstil Atölyesi Açıldı

Tekirdağ'da hizmete açılan denetimli serbestlik tekstil atölyesinde mesleki yetersizlikten kaynaklı istihdamda sıkıntı yaşayan denetimli serbestlik altındaki öncelikli kadın yükümlülerin iş ve meslek sahibi olmaları için kurslar açılacak.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde, denetimli serbestlik tekstil atölyesi hizmete açıldı. Hizmete açılan atölyede mesleki yetersizlikten kaynaklı, istihdamda sıkıntı yaşayan denetimli serbestlik altındaki öncelikli kadın yükümlülerin iş ve meslek sahibi olmaları için kursların açılacağı bildirildi.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla oluşturulan ve öncelikli kadın hükümlülerin katılımcı olarak yer alacağı Tekstil Atölyesinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Güneyli, "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığı ile işverenlerden temin edilen ekipmanlar ile oluşturulan tekstil atölyesinde, mesleki yetersizlikten kaynaklı, istihdamda sıkıntı yaşayan denetimli serbestlik altındaki öncelikli kadın yükümlülerin iş ve meslek sahibi olmaları için kurslar açılacak. Kursu bitirenlerin işe yerleştirilmeleri ve ayrıca hibe destek programlarından faydalanmaları hedefleniyor. Kursta üretilecek nevresim, kılıf, çarşaf ve diğer ürünler çocuk sevgi evleri, kadın sığınma evleri, öğrenci yurtlarına hibe edilecek" dedi.

Denetimli Serbestlik Tekstil Atölyesi'nin açılışında konuşan Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen, "Denetimli Serbestlik Tekstil Atölyesinde düzenlenecek kurslar ile denetimli serbestlik çerçevesinde bulunan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek amacıyla; öncelikli olarak kadınların mesleki eğitim almaları sağlanarak, mesleki yeterlilik kazandırılacaktır. Denetimli Serbestlik statüsündeki eski hükümlülerin, mesleki yeterlilik sahibi olmaları, istihdam edilebilirliklerini artıracak, istedikleri iş yerlerinde çalışabilecek ve kendi işlerini kurabileceklerdir" diye konuştu.

Kurs sonunda, kursiyerlere İş Kulübü Eğitimi de verileceğini belirten Esen, 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği' hakkında, denetimli serbestlik tekstil atölyesinde kursiyer olan kadınlara, bilgilendirme yapılacağını ve 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği'nden faydalanmak isteyenlerin başvurularının değerlendirileceğini ifade etti.

Açılış Programına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Cumhuriyet Başsavcı V. Uğur Özcan, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen, cumhuriyet savcıları, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli, Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve personeliyle diğer paydaş kurum ve STK yetkilileri katıldı. - TEKİRDAĞ