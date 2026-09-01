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Yürek Isıtan An: Bitkin Martıyı Severken Kolunu Isırdı, O Yine de Su İçirdi

Yürek Isıtan An: Bitkin Martıyı Severken Kolunu Isırdı, O Yine de Su İçirdi
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Tekirdağ Çorlu'da Ömer Özdemir, yolda bitkin halde bulduğu martıyı kedilerden korumak için kucağına aldı. Martının kolunu ısırmasına rağmen şefkatini eksik etmeyen Özdemir, bakkaldan aldığı suyu hayvana içirdi. Duyarlılığı çevredekilerin takdirini toplayan emekli vatandaş, martının kendine gelmesinin ardından bölgeden uzaklaşmasını sağladı.

Tekirdağ Çorlu'da sıcakta bitkin düşen martıyı kucağına alıp severek duyarlılık örneği gösteren Ömer Özdemir, martının kendisini ısırmasına rağmen şefkatini eksik etmedi, hayvana kana kana su içirdi.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde dün yolda yürürken uçmakta güçlük çeken bir martıya denk gelen Ömer Özdemir, hayvanı bitkin halde görünce kayıtsız kalmadı. Özdemir, kedilerin saldırabileceğini düşündüğü martıyı kucağına alıp sevdi.

Severken kolunu ısırdı

Bir anlık huysuzluk sergileyen martı, kendisini seven Ömer Özdemir'i kolundan ısırdı. Özdemir buna rağmen şefkatini eksik etmeyerek bakkaldan aldığı suyu martıya içirdi.

Emekli vatandaşın duyarlılığı çevredeki vatandaşların da takdirini topladı. Bir süre sonra toparlanan martı bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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