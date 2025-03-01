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Tekirdağ'da Ailelere Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verildi

Tekirdağ'da Ailelere Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verildi
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Tekirdağ'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen etkinliklerde, aileler ve güvenlik görevlilerine uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi. Toplamda 782 kişiye farkındalık artırıcı faaliyetler sunuldu.

Tekirdağ'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen etkinliklerde aileler ve güvenlik görevlilerine uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. "En İyi Narkotik Polisi: Anne" faaliyeti çerçevesinde ailelere, "Narko Rehber" faaliyeti kapsamında ise okullardaki özel güvenlik görevlilerine uyuşturucu maddelerin zararları ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 14 etkinlikte 744'ü anne olmak üzere toplam 782 kişiye, UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtılarak bilgilendirme yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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