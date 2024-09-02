Tekirdağ'da adli yıl açılışı töreni düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde adlı yıl açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törenle 2024-2025 adli yıl açılışı gerçekleştirildi.

Törende, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ve Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baro Başkanı Egemen Gürcün, adli yılın vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, konuşmasında bu yılın Trakya için ayrı bir önemi olduğuna değinerek, Tekirdağ'a kazandırılan Bölge Adliye Mahkemesi'nin görevine başladığını ifade etti. Bingül, "6 bin 900 metrekare kapalı alanı olan 5 ceza ve 5 hukuk dairesi ile 10 daire başkanı, 30 üye ve 7 cumhuriyet savcısıyla birlikte vatana, millete ve devlete çok güzel hizmetler sunacağımızı biliyorum. Yeni adli yılın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, başta şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz olmak üzere tüm yargı şehitlerini rahmetle andığını belirterek, adli yılın açılışına katılan herkese teşekkür etti. Şenol, yeni kurulan Bölge Adliye Mahkemesi'nin Tekirdağ'da adaletin daha hızlı tecelli etmesini sağlayacağını kaydetti.

Törene, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Karaman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Selami Yılmaz, Vali Yardımcısı Kaan Peker ile Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katıldı. - TEKİRDAĞ