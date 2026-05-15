Tekirdağ'da uçurtmalar çocuklar için gökyüzüne yükseldi

Tekirdağ'da düzenlenen 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği'nde çocuklar yarıştı, şarkılar söyledi ve uçurtmalarla gökyüzünü süsledi. Etkinlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen Geleneksel 3. Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte çocuklar koro halinde şarkılar söyleyip dans gösterileri sergilerken, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı.

Program kapsamında Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk de çocuklarla bir araya gelerek uçurtma uçurdu. Gökyüzünü rengarenk uçurtmalar süslerken, etkinlik boyunca neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Şenliğe Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, kurum personelleri, koruyucu aileler ve çocuk evlerinde kalan çocuklar katıldı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken aileler de keyifli vakit geçirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
