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Tekirdağ Büyükşehir, Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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Tekirdağ Büyükşehir, Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2022 Faaliyet Programı kapsamında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2022 Faaliyet Programı kapsamında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ergene ilçesinin Karamehmet Mahallesi ile Avrupa Serbest Bölgesi (Velimeşe) arasında yürütülen sıcak asfalt yol bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi olarak yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarını il genelinde mesai mefhumu gözetmeden büyük bir titizlik içinde sürdürüyoruz. Ergene ilçesinde BSK sıcak asfalt yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığımız yolumuzun ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

ANKA / Yerel

Velimeşe Tekirdağ Yerel Haberler

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