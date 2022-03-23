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Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve halk arasında 'Tekeli Kavşağı' olarak anılan bölge çözüme kavuştu.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve halk arasında 'Tekeli Kavşağı' olarak anılan bölge çözüme kavuştu. Sürücülerin ve mahalle sakinlerinin adeta korkulu rüyası olan kavşağa, ışıklandırma sistemi yapıldı. Kavşak üzerinde meydana gelen kazalar ve can güvenliğinden endişe eden vatandaşlar, yapılan haberlerin ardından çözüm üretenlere teşekkür etti.

Aydın- Denizli Karayolu üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta, çok sayıda trafik kazasının yaşandığını ifade eden mahalle sakinleri, kavşağa sinyalizasyon yapılmasının ardından yaşadıkları tedirginliklerinin azaldığını ifade etti.

Mahalleyi adeta ikiye ayıran karayolunun bulunduğu kavşakta, yaya trafiğinin de yoğun olduğunu ve karşıya geçmeye korktuklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Kadriye Karabıyık; "Bu bölgede hemen her gün trafik kazası meydana geliyordu. Kavşağın bulunduğu alandaki hafif kıvrım ve bariyerler sürücülerin görüşlerini de kısıtlıyor. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen araçlar fazla öne çıkınca istenmeyen kazalar meydana geliyordu. Zaten burada Aydın - Denizli yolu üzeri olduğu için çok sayıda araç geçişi oluyor. Artık bu bölgede ambulans sesine de alıştık. Burada muhtemel bir facianın önüne geçilmesini ve bu kavşağa bir çözüm bulunmasını istiyorduk. Bu konuda sesimizi duyuran ve haber yapan basın mensuplarına minnettarız. Sesimizi duyarak buraya trafik lambası yapan yetkililere de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti

Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti

Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti

Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti

Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti

Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli, Umurlu, Efeler, Aydın, Yerel, Haberler

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