Tek tek evleri ziyaret ettiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tek tek evleri ziyaret ettiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Tek tek evleri ziyaret ettiler

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Altınova ilçesinde tek evleri ziyaret etti.

YALOVA (İHA) - Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Altınova ilçesinde tek evleri ziyaret etti.

Aile Sosyal Destek Programı personelleri tarafından Altınova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ufuk Kocatepe ve Soğuksu Köy Muhtarı Yaşar Yedikanat ile yapılan görüşme sonrasında köyde hane ziyaretleri gerçekleştirildi. Ailelere çalışmalar hakkında bilgi verilerek gerekli yönlendirmeler sağlandı. - YALOVA

Tek tek evleri ziyaret ettiler

Tek tek evleri ziyaret ettiler

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile Sosyal Destek Programı, Yalova, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title