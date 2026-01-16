Haberler

Tek ebeveynli ailelere güçlü destek: Kapsayıcı Eğitim Projesi tamamlandı

Güncelleme:
Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, tek ebeveynli kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyerek çocukların karşılaştığı riskleri azaltmayı hedefliyor. Eğitimin ardından meslek elemanlarına sertifikaları verildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2025 yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tek Ebeveyni Kadın Olan Ailelerde Kadın ve Çocuk ile Çalışan Meslek Elemanlarına Yönelik Kapsayıcı Eğitim" projesi, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Proje, tek ebeveyn olarak çocuk bakımını üstlenen kadınların ekonomik olarak güçlenmesini desteklerken, bu ailelerde yaşayan çocukların karşı karşıya kalabileceği riskleri azaltmayı hedefledi. Aynı zamanda annelerin aile içi iletişimden çocuk gelişimine, yaşam becerilerinden bütçe ve kaynak yönetimine kadar pek çok alanda bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Sosyal ve ekonomik destek alan ailelerin uzun vadede kendi ayakları üzerinde durabilmeleri de projenin temel hedefleri arasında yer aldı.

Bu kapsamda Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi ve sosyal çalışmacılardan oluşan, 23'ü kadın toplam 29 meslek elemanına yönelik 80 saatlik kapsamlı bir eğitim programı hayata geçirildi. Eğitim süresince sahada karşılaşılan vakalara doğrudan katkı sunacak, güncel ve uygulamaya dönük içeriklere ağırlık verildi.

Programda; krize müdahale yöntemleri, psikolojik ilkyardım, yetişkinler ve çocuklarla psikolojik görüşme teknikleri, teknoloji ve internet bağımlılığı yaşayan çocuk ve ergenlerle çalışma yöntemleri gibi başlıkların yanı sıra, kanıta dayalı sosyal inceleme raporu hazırlama, iletişim ve sunum teknikleri, çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim testleri gibi alanlarda da detaylı eğitimler verildi. Çocuk ve ergenlerde travma ve yas süreçlerinde destek, kısa süreli çözüm odaklı terapi yaklaşımları ile kadınlara yönelik girişimcilik ve istihdam odaklı eğitimler de programın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Sertifika töreniyle tamamlanan proje, hem sahada görev yapan meslek elemanlarının mesleki yetkinliklerini güçlendirdi hem de tek ebeveynli ailelere sunulan hizmetlerin daha kapsayıcı ve etkili hale gelmesine önemli katkı sağladı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
