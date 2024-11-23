Üye Girişi
Haberler

TEI, Öğretmenler Günü'nde Eğitimcilere Vefa Gösterdi

TEI, Öğretmenler Günü'nde Eğitimcilere Vefa Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin havacılık motorları lideri TEI, Öğretmenler Günü'ne özel etkinlikler düzenleyerek, Eskişehir'deki en kıdemli öğretmeni ziyaret etti ve iç eğitmenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi Teı, Öğretmenler Günü'ne özel çeşitli etkinlikler düzenledi.

Teı'nin geleneksel hale getirdiği etkinlikler kapsamında bu yıl da Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla, şehrin en kıdemli öğretmeni ziyaret edildi. TEI ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, meslek hayatında 43 yılı geride bırakan İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Özden Akkaya'yı ziyaret etti ve eğitime verdiği katkılar için Akkaya'ya teşekkür edildi.

Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda bünyesinde bir akademi de bulunduran TEI, çalışanlarının aldığı eğitimlerin yüzde 70'ini iç eğitmenleriyle gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Momentum İç Eğitmen Okulu çatısı altında yer alan 400 iç eğitmen için TEI'de Öğretmenler Günü'ne özel bir etkinlik düzenlendi ve eğitmenlere şirket içi eğitime verdikleri destek için teşekkür edilerek eğitmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler

 'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.