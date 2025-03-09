TEI, Havacı Kadınlar Haftası’nda Kadınları Onurlandırdı

Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında "Havacılığın Güçlü Kadınları" programıyla Teı, gücün kaynağında çalışan yüzlerce Teı'li kadın çalışanı için düzenlediği kutlamaların yanı sıra, ortaokul ve lise düzeyinde kız öğrencilerle bir araya gelerek havacılık ve savunma sanayisini tanıttı.

Dünya Havacı Kadınlar Haftası her yıl, dünyanın ilk kadın pilotunun lisans alma tarihi anısına kutlanıyor. TEI her yıl olduğu gibi bu sene de bu haftayı yoğun bir etkinlik takvimiyle geçirdi. TEI Türkiye'nin havacılık alanındaki kadın istihdamını artırmak için birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek geleceğin kadın mühendisleri ve teknisyenlerine ışık tutuyor. Bu kapsamda Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında TEI, Melahat Ünügür Ortaokulu'nda 400 kız öğrenciyi ziyaret etti. Yapılan sunumlarda havacılık sektöründe kariyer imkanları ve TEI'nin başarıları anlatılırken, kız öğrencilere özel hazırlanan hediye paketleri öğrencilerle buluşturuldu. Ortaokul ziyaretinin yanı sıra lise öğrencilerini de tesislerinde ağırlayan TEI, Eskişehir'in 4 farklı lisesindeki 100 kız öğrenciye tesis gezisi ve sunum gerçekleştirdi.

TEI Kadın çalışanları, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in ev sahipliğinde düzenlenen "Havacılığın Güçlü Kadınları" etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Akşit, çalışanların Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı ve Kadınlar Günü'nü kutladı. Etkinlikte ayrıca 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin etkilediği bölgedeki kadın kooperatiflerinin ürünleriyle hazırlanan hediyeler, TEI'li kadınlara takdim edildi.

Havacı Kadınlar Haftası'nın son etkinliği olan iftar programı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ın ve TEI kadın çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İftar programında ayrıca TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve TEI yöneticileri yer aldı. Katılımcıların kadınlar gününü kutlayan Gürcan, düzenlenen iftar programı nedeniyle TEI yönetimine teşekkür etti. Ayrıca, TEI çalışanlarının sorularını ve kariyeri hakkında merak edilenleri yanıtladı. TEI, önceki senelerde gerçekleştirdiği etkinlikler ve kadın çalışanlarını desteklemek için devreye aldığı uygulamalarla Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından 8 kez "Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren Şirket" seçilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden TEI, havacılık sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecek. - ESKİŞEHİR