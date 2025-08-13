Teğmen Yunus Emre Kurt Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı'na Atandı

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Teğmen Yunus Emre Kurt göreve başladı.

Selendi'de 3 yıldır İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Üsteğmen Muhammet Tok'un Manisa İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilmesiyle boşalan Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Teğmen Yunus Emre Kurt atandı. Görevine başlayan Kurt, "Görevimiz süresince ilçe halkımızın can güvenliği ve asayişini en iyi şekilde korumak için tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

Teğmen Yunus Emre Kurt, 1998 yılında Adana'da doğdu. İlk, orta ve liseyi burada tamamladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden 2020 yılında mezun olduktan sonra 2021 yılında jandarma ve sahil güvenlik akademisine girip buradan 2023 Ağustos ayında teğmen olarak mezun oldu. Bir süre Manisa İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı'nda görev yapan Kurt, alınan kararla Selendi ilçe Jandarma Komutanlığı'na atandı. - MANİSA