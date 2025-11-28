TDV Eskişehir Şubesi, Tanzanya'ya İki Su Kuyusu Açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Eskişehir Şubesi, bağışlarla Tanzanya'nın Dodoma ilinin 6 bin nüfuslu Kondoa kasabasına 2 adet su kuyusu açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi, hayırseverlerin ve Eskişehir halkının destekleriyle Tanzanya'nın Dodoma ili Kondoa kasabasında 2 su kuyusunu tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu. Yapımı tamamlanan TZSK124 ve TZSK125 kodlu güneş paneli sondaj su kuyularınun yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı kasabada su ihtiyacına kalıcı çözüm sağlaması öngörülüyor. Su kuyularının yapımı, hayırsever Hacı Fatma Kaplan ile Nezahat-Tamer Aral'ın bağışları ve TDV Eskişehir Şubesi ile Eskişehir halkının destekleriyle gerçekleştirildi.

Bölgede yer altı ve yer üstü su kaynaklarının son derece kısıtlı olması, düşük yağış oranları, mevcut su kaynaklarına ulaşımın uzun mesafeler gerektirmesi ve altyapı eksiklikleri nedeniyle halkın su almak için 1 buçuk saate varan bekleyişi, güneş enerjisi destekli yeni kuyular ve 10 tonluk su depoları sayesinde sonu bulacak. Her 2 kuyunun bakım ve onarımı da 5 yıl partner kuruluş, 5 yıl TDV tarafından yürütülerek toplam 10 yıl boyunca güvenli su temini garanti altına alındı.