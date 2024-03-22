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TDV Devr-i Alem Gençlik Fuarı Başvuruları Başladı

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Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin (TDV KAGEM) ev sahipliğinde düzenlenecek olan TDV Devr-i Alem Gençlik Fuarı başvuruları başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde 10-12 Mayıs tarihleri arasında "Medya ve Bilinç" temasıyla Ankara Kocatepe Camii fuar alanında düzenlenecek olan TDV Devr-i Alem Gençlik Fuarı'nın başvuruları başladı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan fuarın teması "Medya ve Bilinç" olarak belirlendi. Bu tema ile gençlerin medya kullanımı, okur-yazarlığı ve yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi, yeni medya ve iletişim çağında iletişim becerileri gelişmiş gençlerin bir araya getirilmesi ve medya konusunda yeni ufukların açılması hedeflendi. Bu bağlamda fuarda medya ile ilgili panel, konferans, söyleşi, seminer, sergi, atölye çalışmaları, tasarım yarışmaları ve çizgi medya gibi etkinlikler düzenlenecek. Aynı zamanda gençler, fuarda yapmış oldukları çalışmaları "bilinçli1gençlik" etiketi üzerinden duyuracak.

Son başvuru tarihi 31 Mart

Fuara başvuru yapmak isteyen gençler, başvurularını 31 Mart tarihine kadar https://forms.office.com/r/s5nnTRm2Qs linki üzerinden yapabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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