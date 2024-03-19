TDV, Deprem Bölgesindeki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Ulaştırıyor

Ramazan ayıyla birlikte yardımlarını ulaştırmaya başlayan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) geçen sene olduğu gibi bu sene de deprem bölgesindeki depremzedelere öncelik verdi.

Ramazan yardımları hakkında bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, deprem bölgesinde ve Türkiye'de yardıma muhtaç kim varsa yardımına koştuklarını söyledi. 2023'de depremin hemen ardından Ramazan ayının geldiğini hatırlatan İzani Turan, "Geçen sene Ramazan yardımlarımızın tamamını başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmıştık. 10 milyondan fazla kardeşimize milletimizin yardımlarını ulaştırdık. Bu sene de deprem bölgesine öncelik verdik ve 22 noktada iftar çadırı kurduk. Aynı zamanda alışveriş ve yardım kartlarıyla da ülkemizdeki depremzedeler ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımızı ulaştırıyoruz" dedi.

Deprem bölgesinde günlük 15 bin 900 kişilik iftarlık ikramında bulunduklarını söyleyen İzani Turan, "Deprem bölgesinde ikram ettiğimiz iftarlıkların yanında bin 3 şubemiz ülkemizin dört bir yanında "İyilik Sofraları" kuruyor. Kurduğumuz bu sofralarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız iftarlarını yapıyor. İftarlarımızın yanında şubelerimiz muhtaç ailelere alışveriş yardım kartı ve gıda kolisi dağıtarak Ramazan ayında ihtiyaçlarını karşılıyor. Alışveriş kartı ve gıda paketleriyle muhtaçların Ramazan ayını daha rahat bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gıda yardımlarının yanında çocuklara bayramlık kıyafet dağıttıklarını da ifade eden Turan, "Bu yıl da çocukları boynu bükük bırakmayacağız. Bayramda ihtiyaç sahibi çocukları, kimsesizleri ve yetimleri yeni kıyafetler ve oyuncaklarla buluşturacağız. Çocuklarımızın bayramı sevinçle ve mutlulukla karşılamaları sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA