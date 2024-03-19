Üye Girişi
Haberler

TDV, Deprem Bölgesindeki İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Ulaştırıyor

Güncelleme:

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayıyla birlikte deprem bölgesindeki depremzedelere yardımlarını ulaştırmaya başladı. TDV Genel Müdürü İzani Turan, deprem bölgesinde ve Türkiye genelinde yardıma muhtaç olan herkese yardım ettiklerini belirtti. Yardımlar arasında iftar çadırları, alışveriş ve yardım kartları, gıda paketleri ve bayramlık kıyafetler bulunuyor.

Ramazan ayıyla birlikte yardımlarını ulaştırmaya başlayan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) geçen sene olduğu gibi bu sene de deprem bölgesindeki depremzedelere öncelik verdi.

Ramazan yardımları hakkında bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, deprem bölgesinde ve Türkiye'de yardıma muhtaç kim varsa yardımına koştuklarını söyledi. 2023'de depremin hemen ardından Ramazan ayının geldiğini hatırlatan İzani Turan, "Geçen sene Ramazan yardımlarımızın tamamını başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmıştık. 10 milyondan fazla kardeşimize milletimizin yardımlarını ulaştırdık. Bu sene de deprem bölgesine öncelik verdik ve 22 noktada iftar çadırı kurduk. Aynı zamanda alışveriş ve yardım kartlarıyla da ülkemizdeki depremzedeler ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımızı ulaştırıyoruz" dedi.

Deprem bölgesinde günlük 15 bin 900 kişilik iftarlık ikramında bulunduklarını söyleyen İzani Turan, "Deprem bölgesinde ikram ettiğimiz iftarlıkların yanında bin 3 şubemiz ülkemizin dört bir yanında "İyilik Sofraları" kuruyor. Kurduğumuz bu sofralarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız iftarlarını yapıyor. İftarlarımızın yanında şubelerimiz muhtaç ailelere alışveriş yardım kartı ve gıda kolisi dağıtarak Ramazan ayında ihtiyaçlarını karşılıyor. Alışveriş kartı ve gıda paketleriyle muhtaçların Ramazan ayını daha rahat bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gıda yardımlarının yanında çocuklara bayramlık kıyafet dağıttıklarını da ifade eden Turan, "Bu yıl da çocukları boynu bükük bırakmayacağız. Bayramda ihtiyaç sahibi çocukları, kimsesizleri ve yetimleri yeni kıyafetler ve oyuncaklarla buluşturacağız. Çocuklarımızın bayramı sevinçle ve mutlulukla karşılamaları sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzani Turan Alışveriş Türkiye Deprem İftar İnsan Hakları Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title