Bayburt'ta çocuklara teravih sürprizi: Ayakkabılarda çikolata
Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Gençlik Kolları, teravih namazına katılan çocuklara sürpriz yaparak ayakkabılarına çikolata bıraktı. Çocuklar, namaz sonrası çikolata bulunca mutluluk yaşadı.
Etkinlik kapsamında Ulu Cami, Mevlana Camii, Zahit Efendi Camii, Velişaban Camii, Tuzcuzade Camii ve Yakutiye Camii'nde teravih namazına gelen çocuklar, ayakkabılarındaki çikolataları görünce sevinç yaşadı. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı