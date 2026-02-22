Haberler

Bayburt'ta çocuklara teravih sürprizi: Ayakkabılarda çikolata

Bayburt'ta çocuklara teravih sürprizi: Ayakkabılarda çikolata
Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Gençlik Kolları, teravih namazına katılan çocuklara sürpriz yaparak ayakkabılarına çikolata bıraktı. Çocuklar, namaz sonrası çikolata bulunca mutluluk yaşadı.

Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Gençlik Kolları, teravih namazına katılan çocuklara sürpriz yaptı. TDV gönüllüleri, namaz sonrası çocukların ayakkabılarına çikolata bırakarak küçük bir mutluluk anı yaşattı.

Etkinlik kapsamında Ulu Cami, Mevlana Camii, Zahit Efendi Camii, Velişaban Camii, Tuzcuzade Camii ve Yakutiye Camii'nde teravih namazına gelen çocuklar, ayakkabılarındaki çikolataları görünce sevinç yaşadı. - BAYBURT

