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TCDD'den uyarı: Demiryolu hattında ilaçlama yapılacak

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TCDD, Çadırkaya-Süngütaşı hattında 18-30 Haziran 2026'da otla mücadele ilaçlaması yapacak. İlaçların insan ve hayvan sağlığına risk oluşturabileceği belirtilerek vatandaşların ilaçlanan alanlara yaklaşmaması, 15 gün hayvan otlatmaması ve arıcılık yapmaması istendi.

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, demiryolu hatlarında otla mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının 18 Haziran 2026 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya - Süngütaşı hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde gerçekleştirileceği bildirildi.

TCDD tarafından yapılan duyuruda, otla mücadelede kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturabilecek özellikler taşıdığı belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, demiryolu güzergahı ve istasyon çevrelerinde yaşayan vatandaşların ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları gerektiği vurgulanırken, ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün süreyle söz konusu bölgelerde hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinde bulunulmaması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, hem insan sağlığının korunması hem de olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

TCDD, ilaçlama çalışmalarının demiryolu hatlarında görüş alanını artırmak, yangın riskini azaltmak ve demiryolu güvenliğini sağlamak amacıyla periyodik olarak gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşlardan yapılan uyarılara hassasiyetle uymalarını istedi.

Çalışmaların, 18 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya-Süngütaşı hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlarda devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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