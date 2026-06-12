TBMM şiddet komisyonu Kahramanmaraş'ta incelemelere başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından okullarda meydana gelen şiddet ve saldırı olaylarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş'taki incelemelerine yeniden başladı.

TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt beraberindeki üyelerle, daha önce saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'na gelerek incelemelerde bulundu. Heyet, okulda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yetkililerden olayın ardından yürütülen çalışmalar, alınan güvenlik tedbirleri ve süreçle ilgili detaylı bilgi aldı. Komisyon üyeleri okulun çeşitli bölümlerinde incelemeler yaparken, yetkililer tarafından olayın meydana geldiği gün ve sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler topladı. TBMM bünyesinde kurulan komisyonun, okullarda yaşanan şiddet olaylarının nedenlerini araştırmak, benzer olayların önüne geçilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"Olayın gerçekleştiği okulda inceleme ve değerlendirmeleri yapıyoruz"

Ayser Çalık Ortaokulu incelemeleri sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Çok üzgün olduğumuz bir yerdeyiz. 1 öğretmenimizin ve 9 öğrencimizin şehit olduğu bir mekandayız. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ailelerimize sabrıcemil niyaz ediyorum. Bu olay Türkiye'nin tüm bölgelerinde milletimizin bağrında acı hissettirmiş ve meclisimiz bütün partilerimizin oy birliği ile bir komisyon kurmuş ve komisyonumuz incelemelerini yapıyor. Bu olayın gerçekleştiği okulda inceleme ve değerlendirmeleri yapıyoruz. Bundan sonra biz ilgili kurumları ailelerimizi de dinleyerek olaya müdahil olma noktasında gereken araştırmalarımızı çalışmalarımızı yapma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Komisyon Başkanı Beyazıt, hadisenin son derece vahim olduğunu belirterek, "Çok kısa bir sürede büyük bir katliam yapılıyor. Yerinde gördüğümüz zaman da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Milletvekilli arkadaşlarımıza sabırlar niyaz ediyorum. Bu gereken incelemeleri, değerlendirmeleri yapacağız. Başka okullarımızda başka çocuklarımıza buna benzer olaylar olmasın diye de bütün çalışmayı gayretimizi geniş çapta tutarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çok fazla üzgünüz ve gerçekten bu anlamda bu acıyı sizler zaten gördünüz yaşamak ve tarif etmek mümkün değil Allah'tan ailelerimize sabırlar niyaz ediyorum. Allah'ın rahmeti içerisinde onlar cennet-i aladalar. İnşallah buna benzer hadiseler bundan sonra meydana gelmez. Komisyonumuzda tüm detayları ve tüm titizlikleriyle bu çalışmaları değerlendirecekler. Ne gerekiyorsa bunlar yapılarak en azından bunlarla ilgili çalışmaları tamamlayacağız" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı