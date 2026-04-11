TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk 92 yaşında hayatını kaybetti.

TBMM eski Başkanı Hüsammettin Cindoruk, İstanbul'daki evinde rahatsızlanınca 22 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Cindoruk, bugün hayatını kaybetti.

Hüsamettin Cindoruk kimdir

1933 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ahmet Hüsamettin Cindoruk, 17. dönem Samsun, 19. dönem Eskişehir milletvekilliği, 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve 1993 yılında vekaleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Cindoruk, bir dönem Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı görevinde de bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı