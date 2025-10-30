Tayvanlı Motosikletçi, Anadolu Misafirperverliği ile Tanıştı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Tayvanlı bir motosikletçi, köy misafirperverliğinin en güzel örneklerinden biriyle karşılaştı. Başpınar Köyü Muhtarı Recep Sipahi, seyahat sırasında köylerine uğrayan yabancı turisti ücretsiz olarak konukevinde misafir etti.

Başpınar köyünden geçen Tayvanlı motosiklet sürücüsü Bing, Muhtar Recep Sipahi'yi yolda gördü. Bing, doğayla iç içe bir kamp yapmak istediğini muhtara söyledi. Muhtar Sipahi, yabancı misafirin isteğine kayıtsız kalmayarak, onu köyün konukevine davet etti.

Muhtar Sipahi ve ailesi, Bing'i konukevinde ağırlayarak yemek ikramında bulundu. Konaklama için ücret ödemek isteyen Bing'in teklifini ise muhtar kibarca reddederek, genç turistin gönlünü kazandı.

Yaşadığı misafirperverlik karşısında duygularını dile getiren Tayvanlı turist, "Köylülere denk geldim, bana kalmam için bu odayı verdiler ve yemek ikram ettiler. Para ödemek istediğimde kabul etmediler. Bu gerçekten inanılmaz" dedi.

Başpınar köyünde yaşanan bu anlamlı olay, sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve paylaşıma 'Gerçek Anadolu misafirperverliği' yorumları yapıldı. - ERZİNCAN