- Tayvan'da Ay ile Venüs'ün buluşması Türk bayrağını andırdı

TAİPEİ - Tayvan'da Ay ile Venüs'ün yan yana gelerek oluşturduğu görüntü Türk bayrağını andırdı.

Uzakdoğu ülkesi Tayvan'da yerel saatle 19.52 sıralarında Ay ile Venüs'ün yakınlaşması amatör kameralar tarafından kaydedildi. Ay ile Venüs'ün yakınlaşarak oluşturduğu görüntü ise Türk bayrağını andırdı. Taipei Gökevi'nden yapılan açıklamada, yaşanan doğa olayının 100 sene sonra ilk kez çıplak gözle görüldüğü belirtildi. Çıplak gözle görülebilecek olan bir sonraki Venüs ve Ay buluşmasının ise 31 Mayıs 2063 senesinde yaşanacağı duyuruldu. Tayvan'da daha önce çıplak gözle görülen Ay ve Venüs yakınlaşması 1895'te yaşanmıştı.