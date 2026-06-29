Tayland'dan Türkiye'ye İran tahliyeleri için teşekkür

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Jülide Kayıhan ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran'dan tahliye edilen Tayland vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmelerine sağladığı destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Jülide Kayıhan ile bir araya geldi. Tayland Dışişleri Bakanlığı'nda geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Tayland arasındaki ilişkilerin 2028 yılına kadar "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltilmesi hedefi ele alındı. Toplantıda, iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin artırılması, dışişleri bakanları düzeyinde Ortak Komisyon (Joint Commission) mekanizmasının kurulması, güvenlik ve savunma sanayii alanlarında iş birliği ile ticaret ve yatırımların geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, Türk şirketlerinin Tayland'daki Doğu Ekonomik Koridoru (EEC) bölgesindeki yatırım imkanları ile ASEAN, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ve Tayland'ın güney sınır bölgelerine yönelik iş birliği imkanları da ele alındı. Taraflar, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Phuangketkeow, görüşmenin sonunda 2025 yılının sonlarında ve bu yılın başında İran'dan tahliye edilen Tayland vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmelerine sağladığı destek dolayısıyla Türkiye'ye özellikle teşekkür etti.

Türkiye, İsrail-İran gerilimi sırasında İran'dan ayrılan Tayland vatandaşlarının kara yoluyla güvenli şekilde tahliye edilmesine destek vermişti. İran'dan kara yoluyla Türkiye'ye geçen yüzü aşkın Tayland vatandaşı, daha sonra uçakla ülkelerine gönderilmişti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı