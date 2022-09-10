Tayland'da tavuk çiftliğini su bastı: 140 bin tavuk telef oldu

Tayland'da etkili olan son 20 yılın en şiddetli muson yağmurları nedeniyle sular altında kalan tavuk çiftliğinde, 140 bin tavuk telef oldu.

Tayland'da etkili olan son 20 yılın en şiddetli muson yağmurları nedeniyle sular altında kalan tavuk çiftliğinde, 140 bin tavuk telef oldu.

Güney Asya'nın yaz turizmi ile meşhur ülkesi Tayland'da Temmuz-Ekim ayları arasında etkili olan muson yağmurları bu yıl oldukça şiddetli geçiyor. Ülkenin tamamında etkili olan şiddetli yağışlar kırsal kesimlerde nehirlerin taşmasına neden olurken, birçok bölgede askeri personel yardım çalışmaları yürütüyor. Ülkenin doğusundaki Rayong şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı selde araçlar sular altında kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sular altında kalan işletmelerden biri de Rayong'da bulunan tavuk çiftliği oldu. Çiftlikteki 6 farklı bölümde yer alan toplam 140 bin tavuk, bölgede bir metreyi aşan sular altında kalarak can verdi. Çiftlik sahibi Boonsueb Kaewkla ise yaptığı açıklamada, fırtınanın gece saatlerinde çok şiddetli ve uzun sürdüğünü belirterek, tavukları kurtaracak bir fırsat bulamadığını ve toplam zararın ise 10 milyon Baht olduğunu ifade etti. Boonsueb ayrıca telef olan tavukların, balıkları beslemek üzere bir balık çiftliği tarafından satın alındığını belirtti.

Bölgede şiddetli yağışlarla beraber kurtarma ve yardım çalışmaları devam ederken, çevredeki diğer hayvan çiftliklerinin de hayvanlarını kamyonlara yükleyerek başka bölgelere taşıdığı bildirildi.

Tayland hükümeti dün yaptığı kabine toplantısı sonucu ülkede yaşanan olağanüstü yağmur sezonuna yardım amaçlı 1,6 milyar Baht (yaklaşık 800 milyon TL) bütçe ayırdığını ve askeri personelin selden etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarına katılacağını duyurmuştu. - BANGKOK