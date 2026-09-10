Tayland’da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi

Tayland'da İsrail vatandaşlarının uygunsuz yollardan ülkede toprak satın aldığını öne süren ve İsrailli turistlerin ülkedeki davranışlarına yönelik tepki gösteren yüzlerce kişi, İsrail'in Bangkok Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yüzlerce kişi, kentteki İsrail Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Sabah saatlerinde bölgede bir araya gelen kalabalık, İsrailli turist ve vatandaşların Tayland yasaları ile yerel kültüre saygı göstermesini talep etti. Göstericiler ayrıca, bazı İsrail vatandaşlarının uygunsuz yollardan ülkede toprak satın aldığını öne sürdü. Ellerinde Tayland bayrakları ve "Tayland'ı kurtarın", "Tayland satılık değil" ve "Yahudiler dışarı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrailli bazı turist ve vatandaşların Tayland'daki davranışlarına tepki gösterdi. Göstericiler ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına da dikkat çekerek, "Tayland, savaş suçluları için güvenli değil", "Tayland turistleri ağırlar, savaş suçlularını değil", "İsrail'i boykot edin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, çok sayıda İsrailli turistin Tayland yasalarını ihlal ettiğini, yerel gelenek ve kültüre saygı göstermediğini, kamu düzenini bozduğunu ve bazı işletmelerle ilgili ödemelerde sorun yaşandığını öne sürdü.

Protestoya öncülük eden Tayland merkezli Manager Daily gazetesinin kurucusu ve siyasi aktivist Sondhi Limthongkul, büyükelçiliğe iletilmek üzere protesto mektubu sunarken, Tayland hükümetine de çağrıda bulunarak yasa dışı faaliyetlere karşı somut adımlar atılmasını istedi. Limthongkul, Tayland halkının misafirperverliğinin yasa ihlalleri için bir açık kapı olmadığını ifade etti.

"İsrailli ziyaretçiler Tayland yasalarına saygı göstermeleri yönünde bilgilendirilecek"

İsrail Büyükelçiliği tarafından protestonun ardından yapılan açıklamada, İsrailli turistlerle ilgili ortaya çıkan olumsuz gelişmelerden haberdar oldukları ve sorunların çözümü için Tayland makamlarıyla birlikte çalıştıkları bildirildi. Büyükelçilik ayrıca, İsrailli ziyaretçilere Tayland yasalarına ve kültürüne saygı göstermeleri yönünde bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

İsrail'in Bangkok Büyükelçisi Alona Fisher-Kamm ise protesto öncesinde yaptığı açıklamalarda, bazı İsrailli turistlerin Tayland'daki kurallara ve kültüre yeterince dikkat etmemesinden kaynaklanan sorunlar yaşandığını kabul etti. Fisher-Kamm, İsraillilerin Tayland'ı "işgal etmeye" veya ülkede kolonileşmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddederek, Tayland yasalarını ihlal eden kişilerin büyükelçilik tarafından korunmayacağını ifade etti.

Fisher-Kamm, İsrailli turistlerin büyük büyük bir kısmının Tayland'da herhangi bir sorun çıkarmadan ülkeyi ziyaret ettiğini belirterek, yaşanan bazı olayların kültürel farklılıklar veya yerel yasaların yeterince bilinmemesinden kaynaklandığını söyledi.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow da protestodan iki gün önce Fisher-Kamm ile bir araya gelerek İsrailli turistlerle ilgili son dönemde yaşanan tartışmaları görüştü. Görüşmenin ardından Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yabancı ziyaretçilerin Tayland yasalarına, geleneklerine ve yaşam biçimine saygı göstermesinin önemine dikkat çekildi.

Tayland Göçmenlik Bürosu verilerine göre, ülkede Mart ayı itibarıyla yaklaşık 31 bin İsrail vatandaşı bulunurken, geçtiğimiz yıl 420 binden fazla İsrailli Tayland'ı ziyaret etti. Tayland'da son dönemde yabancıların ülke yasalarını ihlal ettiği veya taşınmaz edinme kurallarını aşmaya çalıştığı iddialarına yönelik denetimler de artırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı