Tayland'da 42 eyalette etkili yağışların yol açtığı sellerde 31 kişi öldü

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Tayland'da 16 Eylül'den itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 31'e yükseldi.

Tayland'da başkent Bangkok'un da aralarında bulunduğu 42 eyalette 16 Eylül'den itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, birçok bölgede sel baskınlarına yol açtı. Ülke genelinde 1.24 milyondan fazla ev sellerden etkilendi. Ülke genelinde meydana gelen sellerde can kaybı 31'e yükseldi. Yetkililer tahliye çalışmalarını arttırarak mahsur kalanlara acil yardım sağlarken, 31 eyalet ve Bangkok genelinde sel felaketi etkisini sürdürüyor.

Sel felaketi başkent Bangkok'un yanı sıra 31 eyaleti, 3.5 milyon kişiyi etkiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı