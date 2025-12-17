Tavşanlı'da yüzme rekoru, 1000 kişi yüzme öğrendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Yüzme Topluluğu ( Tyt ) Yüzme Havuzu, 2025 sezonunda elde ettiği rekor katılımla dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar ve öğrenciler için vazgeçilmez bir merkez olan tesis, yıl boyunca sunduğu kaliteli hizmetle Tavşanlı ve çevre yerleşim yerlerinin yüzme ihtiyacını karşılıyor.

2025 yılında yoğun bir sezon geçiren TYT Yüzme Havuzu, yüzme öğrenmek isteyen vatandaşların ve özellikle öğrencilerin ilk tercihi oldu. Yapılan açıklamaya göre, havuzda verilen eğitimler sayesinde 1000'den fazla kişi yüzme becerisi kazanarak yeni bir sporla tanıştı.

Tesis, yalnızca temel eğitimlerle kalmayıp, aynı zamanda lisanslı sporcuların yetiştirilmesine de büyük katkı sağladı. Yetişen başarılı yüzücüler, katıldıkları yarışmalarda gösterdikleri üstün performanslarla Tavşanlı ilçesini başarıyla temsil ederek hem antrenörlerini hem de tüm ilçe halkını gururlandırdı.

TYT Yüzme Havuzu, spor ve sosyal aktivite arayan bölge halkına yalnızca yaz aylarında değil, 12 ay boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Modern imkanlara sahip tesis, bu özelliği sayesinde çevre ilçe ve yerleşim yerlerinden gelen yüzme meraklılarını da ağırlayarak bölgesel bir çekim merkezi olma rolünü pekiştiriyor.

Havuz yetkilileri, gösterilen bu yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, tesisin bir sonraki hedeflerinin hem öğrenci sayısını artırmak hem de ulusal düzeyde daha fazla şampiyon sporcu yetiştirmek olduğunu belirtti.

TYT Yüzme Havuzu, 2025 yılında binlerce kişiye dokunarak Tavşanlı'nın sportif ve sosyal hayatına canlılık katmaya devam ediyor. - KÜTAHYA