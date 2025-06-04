Tavşanlı Orman Camii, Müezzin ve Cemaatiyle Çiçek Bahçesine Dönüştü

Tavşanlı Orman Camii, Müezzin ve Cemaatiyle Çiçek Bahçesine Dönüştü
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Tavşanlı Orman Camii, Müezzin ve Cemaatiyle Çiçek Bahçesine Dönüştü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Orman Camii, müezzin Mehmet Sakin'in öncülüğünde ve cemaatin katkılarıyla rengarenk çiçeklerle süslendi. Başlangıcı bir öğretmenin getirdiği iki çiçekle başlayan bu girişim, caminin bahçesinin de düzenlenmesiyle büyüyerek huzur dolu bir atmosfer oluşturdu.

Tavşanlı Orman Camii müezzin ve cemaatin eliyle çiçek bahçesine döndü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Orman Camii, müezzini Mehmet Sakin'in öncülüğünde ve cemaatin desteğiyle adeta bir çiçek bahçesine dönüştü. Emekli bir öğretmenin camiye iki çiçek getirmesiyle başlayan bu anlamlı girişim, kısa sürede tüm cemaatin katılımıyla büyüdü.

Müezzin Mehmet Sakin, bu güzel gelişimin başlangıcını anlatırken, "Emekli bir öğretmenimizin camimize hediye ettiği iki çiçek, içimizde bir kıvılcım çaktırdı. Cemaatin de bu fikre sıcak bakmasıyla birlikte, komşulardan ve evlerden getirilen rengarenk saksı çiçekleri caminin içini süslemeye başladı. Bu sayede yaklaşık 45 adet saksılı çiçekle camiye farklı ve huzurlu bir atmosfer katılması amaçlandı. Cami içerisindeki bu güzelleştirme çalışmalarının yanı sıra, caminin bahçesi de cemaatin ortak çabasıyla yeniden düzenlendi. Birlikte dikilen güller, biberiyeler, adaçayları ve nanelerle bahçe de ayrı bir güzelliğe kavuştu." dedi.

Müezzin Sakin, bitkilere verilen önemi vurgulayarak, "Çiçekler de tıpkı insanlar gibi kendi dillerinde zikirlerini yapıyorlar. Onlara özen göstermek, Allah'a duyduğumuz saygının bir göstergesi," ifadelerini kullandı.

Cemaatin bu projeye gösterdiği ilgi ve destek ise caminin sadece bir ibadethane olmanın ötesinde, aynı zamanda huzur ve güzelliğin de merkezi haline geldiğini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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