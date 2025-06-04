Tavşanlı Orman Camii, Cemaatin Desteklediği Çiçek Projesiyle Güzelleşti

Tavşanlı Orman Camii, Cemaatin Desteklediği Çiçek Projesiyle Güzelleşti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Orman Camii, müezzin Mehmet Sakin'in öncülüğünde cemaatin katkılarıyla bir çiçek bahçesine dönüştü. Projeye, emekli bir öğretmenin camiye getirdiği iki çiçekle başlandı ve birlikte yapılan çalışmalarla caminin içi ve bahçesi renklenerek huzurlu bir atmosfer sağlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Orman Camii, müezzini Mehmet Sakin'in öncülüğünde ve cemaatin desteğiyle adeta bir çiçek bahçesine dönüştü. Emekli bir öğretmenin camiye iki çiçek getirmesiyle başlayan bu anlamlı girişim, kısa sürede tüm cemaatin katılımıyla büyüdü.

Müezzin Mehmet Sakin, bu güzel gelişimin başlangıcını anlatırken, "Emekli bir öğretmenimizin camimize hediye ettiği iki çiçek, içimizde bir kıvılcım çaktırdı. Cemaatin de bu fikre sıcak bakmasıyla birlikte, komşulardan ve evlerden getirilen rengarenk saksı çiçekleri caminin içini süslemeye başladı. Bu sayede yaklaşık 45 adet saksılı çiçekle camiye farklı ve huzurlu bir atmosfer katılması amaçlandı. Cami içerisindeki bu güzelleştirme çalışmalarının yanı sıra, caminin bahçesi de cemaatin ortak çabasıyla yeniden düzenlendi. Birlikte dikilen güller, biberiyeler, adaçayları ve nanelerle bahçe de ayrı bir güzelliğe kavuştu." dedi.

Müezzin Sakin, bitkilere verilen önemi vurgulayarak, "Çiçekler de tıpkı insanlar gibi kendi dillerinde zikirlerini yapıyorlar. Onlara özen göstermek, Allah'a duyduğumuz saygının bir göstergesi," ifadelerini kullandı.

Cemaatin bu projeye gösterdiği ilgi ve destek ise caminin sadece bir ibadethane olmanın ötesinde, aynı zamanda huzur ve güzelliğin de merkezi haline geldiğini gösteriyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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