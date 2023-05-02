Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Moymul Mahallesi'nde Erdal E.'ye ait evin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere bugün öğleden sonra Moymul Mahallesi Atabey Sokak'ta bulunan bir evde yangın olduğu ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ve güvenlik önlemleri için polis ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi komşular yaptı. İtfaiye erleri henüz çıkış nedeni belli olmayan bahçedeki yanan odunları ve eve ait eşyaları söndürmek için kısa sürede çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra söndürüldü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise olay anının şu şekilde anlattılar: "Arkadaşlarla oturuyorduk. Karşı binamızın bahçesinden alevler ve duman yükselmeye başlayınca 112'yi aradık. Ev sahiplerine doğalgazı ve elektriği kapatmalarını söyledik.İtfaiye ekipleri kısa süre içinde geldi ve yangını kontrol altına aldıla."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.