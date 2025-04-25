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Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeyken açık kapısına çarpan motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet park edilen otomobilin açık kapısına çarptı, sürücü ve arkasındaki yolcu yaralandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü İ.A., idaresindeki 43 AEH 009 plakalı otomobilini park edip aracından indiği esnada, arkasından gelen H.K. idaresindeki 43 UT 952 plakalı motosiklet açılan kapıya çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü H.K. ve arkasında yolcu konumunda bulunan R.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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