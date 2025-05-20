Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpan motosiklet, sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Olay yerine ambulans çağrıldı.

Tavşanlı'da motosiklet 2 otomobile çarptı: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı çevreyolu Kuruçay Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert A. idaresindeki 43 AFU 488 plakalı motosiklet, önce kırmızı ışıkta bekleyen Ceyhun Ç. idaresindeki 43 ABA 978 otomobile, ardından aynı şekilde kırmızı ışıkta bekleyen Çetin T. yönetimindeki 32 ABY 301 plakalı otomobile çarptı. Kaza motosiklet sürücüsü Mert A. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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