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Tavşanlı’da Gaziler Günü dualarla anıldı

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Tavşanlı’da Gaziler Günü dualarla anıldı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Gaziler Günü münasebetiyle Subaşı Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gaziler Günü münasebetiyle Subaşı Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak tesbihat yapıldı. Buluşmada konuşan Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan; şehitlik, gazilik, vatan sevgisi ile milletin birlik ve beraberliği üzerine sohbet gerçekleştirdi. Vatanın bağımsızlığı, milletin huzur ve güvenliği için fedakarlık gösteren kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Müftü Dr. Reşit Ceylan, şehit ve gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. Dr. Reşit Ceylan, konuşmasının ardından başta şehitler ve gaziler olmak üzere vatan, millet ve tüm İslam alemi için dualar etti.

Program, kılınan namaz ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara sunulan ikramlarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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