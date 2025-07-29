Tavas'ta Su Kesintisi Uygulaması

Tavas'ta Su Kesintisi Uygulaması
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Tavas'ın Samanlık Mahallesi'nde su kuyusunda pompa yenileme çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz 2025 Salı günü, 10:00 ile 23:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yaşanacak. Kesintiden Samanlık, Orta, Yeni ve Yaka mahalleleri etkileniyor.

Tavas'ın bazı mahallelerini su kaynağı olan Samanlık Mahallesi su kuyusunda pompa yenileme çalışması yapılacak. Yapılan çalışma sebebiyle Tavas'ta 29 Temmuz Salı günü yani bugün su kesintisi yaşanacak.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Tavas ilçemizin Samanlık Mahallesi, içme suyu kuyu pompa yenileme, değişim çalışmaları nedeniyle, 29 Temmuz 2025 Salı günü, 10: 00 ile 23: 00 saatleri arasında bölgede planlı su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Samanlık, Orta, Yeni, Yaka Mahallelerimiz etkilenecektir. Mahalle sakinlerimizin kesintilerden etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları önemle rica olunur. Çalışmalar süresince göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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