Tavandan kuaförün ortasına düştü Yerel Haberler Çin'in Henan eyaletinde bir kuaför salonunda çalışan kişi, havalandırmadaki sorunu anlamak için çıktığı havalandırma boşluğunda tavanın çökmesi sonucu salonun ortasına düştü. Çin'in Henan eyaletinde bir kuaför salonunda çalışan kişi, havalandırmadaki sorunu anlamak için çıktığı havalandırma boşluğunda tavanın çökmesi sonucu salonun ortasına düştü. Çin'in Henan eyaletine bağlı Xinyang şehrinde bir kuaför salonunun havalandırmasında arıza meydana geldi. Sorunu anlamak için havalandırma boşluğuna çıkan Liu Soy isimli çalışan, tavanın çökmesiyle birlikte kuaför salonunun ortasına düştü. Soy, kazadan yara almadan kurtulurken, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından kısa sürede viral oldu. - PEKİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Çin Halk Cumhuriyeti Kuaför Henan Yerel Haberler

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