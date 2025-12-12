Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ağacın tepesinde mahsur kalan Kedi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir ağacın tepesinde uzun süre miyavlayan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, merdivenli araç yardımıyla kedinin bulunduğu noktaya çıktı. Ekipler, kediyi panikletmeden dikkatlice bulunduğu yerden alarak güvenli bir şekilde yere indirdi.

Sağlık durumu iyi olan kedi serbest bırakılırken, vatandaşlar hızlı müdahaleleri için itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİTLİS