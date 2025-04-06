Tatilciler Dönüş Yolunda Afyonkarahisar'da Yoğun Trafik

Tatilciler dönüş yolunda

AFYONKARAHİSAR - 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle Ege Bölgesi'nin kavşak kenti konumunda bulunan Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu yaşandı. Yoğunluğun genel olarak İstanbul ve Ankara yönüne olması dikkatlerden kaçmadı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda 9 günlük bayram tatilinin sona ermesi nedeni ile yoğunluk yaşandı. Polisler kavşaklarda denetim ve uyarılarını sürdürdü. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Afyonkarahisar-Antalya karayolu ve dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu. Dün akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, bu günde artarak devam etti.

Karayolunun geçtiği Sandıklı ilçesinde ki kavşaklarda önlem alan polis ekipleri sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeni ile trafik akışlarında zaman zaman yavaşlamalar ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolundaki yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.