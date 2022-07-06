Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu - Haberler

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Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Yerel
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Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.

Tatil yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kayseri kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti. Trafik ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Yerel

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