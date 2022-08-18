Tatil bitti, gurbetçiler akın akın yaşadığı Avrupa ülkelerine dönüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de sevdikleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yaz tatillerini ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, tatilin sona ermesinin ardından akın akın yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yapmaya devam ediyor. Yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu. Kavurucu sıcağın altında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen gurbetçiler, sevinçle geldikleri Kapıkule'den hüzün ve gözyaşı ile ayrılıyor. Tüm peronların açık tutulduğu Kapıkule'de kapasite en üst seviyeye çıkarıldı.

"İçimiz buruk dönüyoruz"

Mersin'den yaşadığı Polonya'ya dönen gurbetçi Orçun Kaya, "Ailemiz orda kaldı, içimiz buruk. Bir yandan da diğer memleketimiz olan Avrupa'ya dönüyoruz. Aslında arabayla gidip gelmek daha çok hoşumuza gidiyor. Türkiye'de sıkıntı olmuyor, rahat geçiyoruz. Fakat Bulgaristan ve Macaristan'da çok sıra bekliyoruz. Bir an önce Romanya üstü otoban tarzı olursa, Sırbistan'a uğramadan geçersek çok daha rahat olacağını düşünüyorum" dedi.

"Gurbette hayat çok zor"

Yaşadığı ülke Polonya'ya dönüş için yola çıkan gurbetçi İsmail Akar, "1 yıl çalışıyoruz ve özlemle memleketimize gelip ailemizi görüyoruz. Bir ay ya da bir hafta kalıyoruz. Gurbette hayat çok zor. İçimizdeki burukluğu anlatmak o kadar kolay değil. En önemlisi vatanımızı geride bırakıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman Türkiye'de bizi çok zengin zannediyorlar. Ama biz Türkiye'deki dostluğu ve komşuluğu orada bulamıyoruz. Şu an Rusya-Ukrayna arasında savaş var. Ama bizim ülkemiz tertemiz. İnsanlarımız mutlu, inşallah bu zor günleri atlatıp daha güzel günler göreceğiz" şeklinde konuştu. - EDİRNE