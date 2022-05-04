Taşova Gençlik Merkezi'nde geleneksel bayram etkinliği - Haberler

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Taşova Gençlik Merkezi'nde geleneksel bayram etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Taşova Gençlik Merkezi'nde geleneksel bayram etkinliği

Amasya'nın Taşova İlçe Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlerin katılımıyla geleneksel bayram kahvaltısı yapıldı.

TAŞOVA, AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova İlçe Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlerin katılımıyla geleneksel bayram kahvaltısı yapıldı.

Taşova Gençlik Merkezi'nde yıllardır süren ve gelenek haline gelen bayram kahvaltısı bu sene tekrar gerçekleştirildi. Bayram tatili için evlerine gidemeyen üniversite öğrencileri aile sıcaklığındaki yuvaları, Taşova Gençlik Merkezi'nde liderleri eşliğinde kahvaltıda buluştu.

Ramazan ayı bitmesiyle birlikte tüm gönüllü gençlerle kahvaltı yapmanın mutluluk verdiğini belirten üniversite öğrencisi İsmail Can Bal, "Yıllardır Gençlik Merkezi'nde böyle toplanıp kahvaltı yapılıyormuş, bu sene burada ailemizden uzaktayız. Ama ortamımız aile ortamını aratmıyor. Bizden sonraki üniversiteli kardeşlerimizi de buraya yönlendirerek geleneğin sürmesi için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik, Amasya, Taşova, Bayram, Yerel, Haberler

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