Taşova'da Okul Servislerine Denetim Yapıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı çerçevesinde, taşımalı eğitim ve özel servis taşımacılığı yapan okul servis şoförlerine yönelik okul çıkışı sonrasında denetim düzenlendi.

Denetimlerde, trafik polisi, öğrencilere yaptığı uyarıda "Sizin için lütfen emniyet kemerlerinizi takın" dediği anlar kameraya yansıdı. Araç içerisindeki tüm öğrenciler emniyet kemerlerini taktı. Trafik polisi de kemerini bulamayan bir öğrenciye yardımcı oldu.

Bir servis aracı daha durduran trafik polisi Cengiz Öztürk, emniyet kemerlerini taktıkları ve kurallara uydukları için öğrencilere teşekkür etti. Denetime, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Korkmaz ve Özel Büro Görevlisi Said Yücel'in de katıldığı denetimlerde, toplamda 15 araç ve sürücüsü, ilçe genelinde ise 75 araç kontrol edildi. - AMASYA