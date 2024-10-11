Üye Girişi
Haberler

Taşova'da Okul Servislerine Denetim Yapıldı

Taşova'da Okul Servislerine Denetim Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2024-2025 eğitim yılı kapsamında okul servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik polisi, öğrencilere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı çerçevesinde, taşımalı eğitim ve özel servis taşımacılığı yapan okul servis şoförlerine yönelik okul çıkışı sonrasında denetim düzenlendi.

Denetimlerde, trafik polisi, öğrencilere yaptığı uyarıda "Sizin için lütfen emniyet kemerlerinizi takın" dediği anlar kameraya yansıdı. Araç içerisindeki tüm öğrenciler emniyet kemerlerini taktı. Trafik polisi de kemerini bulamayan bir öğrenciye yardımcı oldu.

Bir servis aracı daha durduran trafik polisi Cengiz Öztürk, emniyet kemerlerini taktıkları ve kurallara uydukları için öğrencilere teşekkür etti. Denetime, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Korkmaz ve Özel Büro Görevlisi Said Yücel'in de katıldığı denetimlerde, toplamda 15 araç ve sürücüsü, ilçe genelinde ise 75 araç kontrol edildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik 3-sayfa trafik Taşova amasya Eğitim Yerel

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya'dan Eurofıghter'a yeşil ışık Teknik ekip Türkiye'de

 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın
İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar

Belediyeden açıklama geldi: Açığa alındılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Nabız satıldı mı? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? İsmail Yüksek neden yok? İsmail Yüksek Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Mert Günok neden yok? Mert Günok Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor? 12-13 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 12-13 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Adnan Oktar Filistin - İsrail sözleri ne, ne dedi? Türkiye Letonya maçı CANLI izle! (U21) Türkiye U21 Letonya U21 maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Milli maç saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.