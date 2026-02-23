Taşkent İlkokulunda Ramazan coşkusu

Özbekistan'da bulunan Taşkent Türk İlkokulunda Ramazan ayı sebebiyle meddah, kukla ve hacivat karagöz gösterimi yapıldı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk İlkokulunda Ramazan ayı sebebiyle meddah, kukla ve hacivat karagöz gösterimi yapıldı. Özbekistan Yunus Emre Enstitüsünün organize ettiği etkinlikte öğrencilerin ilgisini çeken programda önce meddahlık ve Hacivat-Karagöz kültürü anlatıldı. Mehmet Tahir İkiler'in yönettiği sahnede orta oyunu ve kukla gösterilerinin tarihi ve ramazan ayındaki önemi konusunda çocuklara bilgi verildi. Çocukların meraklı gözlerle takip ettiği gösteri eğlenceli anlara sahne oldu.

Özbekistan'da yaşayan ailelerin çocukları Türk okulunda hem Türkiye'deki eğitim sistemiyle öğrenimlerini sürdürürken hem de bu etkinlikler sayesinde kültür bağlarını da güçlü tutuyor.

Etkinlik 3 gün sürecek

Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Özkan program sonrası yaptığı açıklamada, "Usta tiyatro sanatçısı, meddahlık geleneğinin önemli isimlerinden Mehmet Tahir İkiler Beyi Taşkent'te misafir ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayda Ramazan maneviyatını Türk gelenek ve görenekleriyle ata yurdunda yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olarak tertip ettiğimiz etkinliği üç gün boyunca Özbekistanlı kardeşlerimizle paylaşacağız" dedi.

"Okullarımızda Ramazan ayı etkinlikleri büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor"

Taşkent Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın ise "Taşkent Eğitim Müşavirliği bünyesinde faaliyet gösteren okullarımızda ramazan ayı etkinlikleri büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor. Bu vesile ile Taşkent Yunus Emre Türk Kültür merkezi işbirliği ile Taşkent Türk ilkokulumuzda kültürümüzün en kıymetli unsurlarından biri olan meddah gösterisi düzenlenmiştir. Türkiye'de meddahlık sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan Mehmet Tahir İkiler'in çocuklarımıza anlattığı Nasrettin hoca masalları, Karagöz - Hacivat Oyunları ve kukla gösterileri, vatanımızdan binlerce kilometre uzakta olan çocuklarımıza hem hayatları boyunca unutamayacakları bir anı oldu. Aynı zamanda zihinsel dünyalarında iz bırakacak kültürel bir şölene dönüştü. Taşkent Eğitim Müşavirliği olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel, milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak organizasyonlar ile milletimizin evlatlarına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı