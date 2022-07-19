Tarsus'ta Tiyatro Günleri Başlıyor

Tarsus Belediyesi tarafından kentin kültür ve sanat hayatını canlı tutmak amacıyla düzenlenen Tiyatro Günleri yarın Çağlayan Mahallesi'nde başlıyor. Duayen oyuncuların yer alacağı "Bir Yaz Eğlencesi" oyunu yaklaşık 1 ay boyunca çeşitli merkez ve kırsal mahallelerde ücretsiz sahnelenecek.

Kültür ve sanatı herkes için ulaşabilir kılmak için çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde tiyatro günlerine yarın Çağlayan Mahallesi'nde yeniden başlıyor. İkinci gün Cumhuriyet Mahallesinde üçüncü gün Şehitishak Mahallesi'nde oynanacak olan ve duayen tiyatro oyuncularının sahne alacağı 'Bir Yaz Eğlencesi' oyunu Tarsuslu tiyatro severlere keyifli yaz akşamları sunacak. Oyun Tarsus'un çeşitli mahallerinde yaklaşık olarak 1 ay boyunca sahnelenecek.

Ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyunlarda, Ferdi Aknur, Ahmet Çevik, Deniz Oral, Uhde Seçil, Seval Tufan, Pekcan Türkeş rol alacak. Her gün bir mahallede Tarsus halkıyla buluşacak olan oyun ile Tarsus halkı tiyatroya doyacak. Merkez ve kırsal mahallelerin kültür ve sanat anlamında gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen tiyatro günlerinde Ahmet Yapar'ın yazdığı Dost Elver'in yönettiği 'Bir Yaz Akşamları' komedi tiyatro oyunu Tarsus'ta renkli görüntüler oluşturacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kentimizde kültürel gelişmeye katkı sağlamak, insanlara toplum ve yaşam bilimi olan tiyatroyu sevdirmek, şehrin kültür ve sanat hayatını bu manada daha diri ve canlı tutabilmek adına Tiyatro Günlerimize yeniden başlıyoruz. Çok kıymetli oyuncularımızın yer alacağı 'Bir Yaz Akşamları' tiyatro oyunumuz merkez ve kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşacak" diye konuştu

ANKA / Yerel