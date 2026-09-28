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Tarsus'ta hükümlülerin hazırladığı 198 eser Tarsus Müzesi'nde ziyarete açıldı

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Tarsus'ta hükümlülerin hazırladığı 198 eser Tarsus Müzesi'nde ziyarete açıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırladığı 198 eser, Tarsus Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergi 5 gün boyunca gezilebilecek; eserler arasında resim, ahşap tepsi, kağıt rölyef ve kumaş çanta bulunuyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırladığı 198 eser, Tarsus Müzesinde düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tarsus T Tipi 3 No'lu Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülerin eğitim ve üretim faaliyetleri kapsamında hazırladığı eserler, Tarsus Müzesinde sergilendi. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hazırlanan 198 eser arasında resimler, ahşap tepsiler, kağıt rölyef çalışmaları ve kumaş çantalar yer aldı.

Hükümlülerin el emeği ve becerilerini yansıtan eserlerin yer aldığı serginin açılışına Başsavcı Vekilleri Mehmet Ali Sarıoğlu ve Mehmet Karanlık, Tarsus Cezaevi Tabur Komutanı Yarbay Serhat Karakuş, Tarsus Cezaevi Savcısı Mehmet Sait Demirbaş, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Güler ile Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay katıldı.

Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve üretim faaliyetleriyle hükümlülerin mesleki ve sanatsal beceriler kazanmalarının, üretkenliklerinin desteklenmesinin ve topluma yeniden uyum süreçlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Tarsus Müzesinde ziyarete açılan serginin 5 gün boyunca gezilebileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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